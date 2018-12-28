Оккупанты показали "стену" на админгранице с Крымом (видео)
В ФСБ России отчитались о возведении в Крыму 60-километрового забора на админгранице с материковой Украиной.
По заявлениям российских силовиков, металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от «диверсий», контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия, передает "Крым.Реалии".
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ФСБ утверждает, что оснастила ограждения специальными датчиками, которые "определяют направления движения нарушителя".
По данным СМИ, на постройку ограждений из российского бюджета выделили 212,9 млн рублей.
В Госпогранслужбе Украины в свою очередь заявили, что с материка российского забора в Крыму не видно.
Ранее сообщалось, что оккупанты завершили строительство масштабного инженерного заграждения на границе с Украиной, на севере аннексированного Россией Крыма.l