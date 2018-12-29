Украинки Свитолина и Цуренко узнали соперниц на теннисном турнире в Брисбене

Элина Свитолина получила первый номер посева.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой сеянной на турнире WTA Premier в австралийском Брисбене.

Четвертая ракетка мира начнет защиту своего титула во втором раунде турнира, сообщает SportArena.

Соперница украинки будет определена в матче между белоруской Александрой Саснович и одной из победительниц квалификации.

Интересно, что именно с Саснович в прошлогоднем финале играла Свитолина. Тогда украинка выиграла в двух сетах - 6:2, 6:1, и стала обладательницей титула.

Другая представительница Украины в основной сетке турнира Леся Цуренко начнет выступления с первого раунда. Противницей украинки стала румынка Михаэла Бузарнеску. В 2018-м году они дважды встречались, и оба раза победила представительница Румынии.

Цуренко проведет свой матч 31 декабря в 02:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ранее Марта Костюк, Даяна Ястремская и Катерина Козлова не сумели преодолеть квалификацию турнира в Брисбене.

Основной турнир стартует 30 декабря и продлится вплоть до 6 января.