Все три украинки проиграли матчи полуфинала квалификации теннисного турнира в Брисбене

Накануне все три наши спортсменки выиграли матчи четвертьфинала квалификации.

На первом в новом сезоне теннисном турнире WTA в Брисбене (Австралия) в ночь на субботу состоялись матчи полуфинальной стадии квалификации, где все три украинки проиграли свои матчи.

Турнир покинули Катерина Козлова, Даяна Ястремская и Марта Костюк, сообщает официальный сайт соревнований.

Костюк в своем матче против Мари Бузковой из Чехии сумела выиграть лишь четыре гейма - 3:6, 1:6. Козлова провела напряженный матч и проиграла британке Гарриет Дарт лишь на тай-брейке, со счетом 6:2, 1:6, 6:7. В свою очередь, Ястремская и вовсе не доиграла матч против Карорлину Мучовой из Чехии - 2:6, 1:5 - отказ.

Как сообщал УНИАН, турнир в Брисбене пройдет с 31 декабря по 6 января.