Три украинки вышли в полуфинал квалификации теннисного турнира в Брисбене

В Австралии начался новый теннисный сезон-2019.

В Брисбене (Австралия) стратовал новый теннисный сезон-2019 первым турниром года на кортах с хардовым покрытием, где в первый день квалификакции сразу три украинки выиграли свои матчи.

В первых матчах нового сезона победы одержали Катерина Козлова, Даяна Ястремская и Марта Костюк, сообщает официальный сайт соревнований.

Ястремская противостояла бывшей представительнице Узбекистана Варваре Лепченко, котоая ныне выступает за США. И матч получился крайне напряженным и завершился в трех партиях - 3:6, 6:1, 6:4.

В свою очередь, Козлова противостояла Элли Кик и этот матч оказался куда более скоротечным и прошел с явным преимуществом украинки - 6:4, 6:4.

Наконец, соперницей Костюк по первому матчу нового сезона была Хизер Уотсон из Австралии. Игра также сложилась для украинки крайне непросто и завершилась тяжелой победой только в трех партиях - 6:7, 6:2, 6:3.

Квалификационный турнир продлится до воскресенья, 30 декабря. Основные соревнования в Брисбене пройдут с 31 декабря по 6 января.