Месси выпал из тройки главных претендентов на Золотой мяч-2020

Главным фаворитом эксперты считают форварда "Баварии".

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски остается главным претендентом на "Золотой мяч" в 2020 году.

Портал Goal.com представил обновленный рейтинг главных претендентов на награду.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси выпал из тройки, тогда как форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поднялся с четвертого на второе место.

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Топ-10 выглядит следующим образом

1. Роберт Левандовски ("Бавария")

2. Криштиану Роналду ("Ювентус")

3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

4. Лионель Месси ("Барселона")

5. Томас Мюллер ("Бавария")

6. Карим Бензема ("Реал" Мадрид)

7. Неймар (ПСЖ)

8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)

9. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

10. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд)

Напомним, в прошлом году Месси стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Как сообщал УНИАН, Левандовски был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге.

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