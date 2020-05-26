Продолжение карьеры под угрозой: звездный нападающий Ибрагимович получил серьезную травму

Шведский футболист получил травму на тренировке "Милана".

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил серьезную травму во время тренировки команды.

Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Швед получил повреждение икроножной мышцы, а также травмировал ахиллово сухожилие. Под предварительным оценкам врачей, форвард больше не сможет сыграть в этом сезоне.

Читайте такжеЕдва выжил и соврал клубу: футболист Реала получил травму из-за падения со стены

Если же в ходе углубленного исследования у Ибрагимовича диагностируют разрыв ахилла, то продолжение карьеры 38-летнего форварда окажется под большим вопросом, ведь на восстановление в таком случае понадобится минимум полгода.

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой. Швед сыграл в десяти матчах, забив четыре гола при одной результативной передаче.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Италии официально утвердили дату возобновления футбольного чемпионата.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram