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Продолжение карьеры под угрозой: звездный нападающий Ибрагимович получил серьезную травму

09:39, 26 мая 2020
Футбол
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Златан Ибрагимович / фото REUTERS

Об этом сообщает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Швед получил повреждение икроножной мышцы, а также травмировал ахиллово сухожилие. Под предварительным оценкам врачей, форвард больше не сможет сыграть в этом сезоне.

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Если же в ходе углубленного исследования у Ибрагимовича диагностируют разрыв ахилла, то продолжение карьеры 38-летнего форварда окажется под большим вопросом, ведь на восстановление в таком случае понадобится минимум полгода. 

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой. Швед сыграл в десяти матчах, забив четыре гола при одной результативной передаче.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Италии официально утвердили дату возобновления футбольного чемпионата.

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