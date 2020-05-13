В Италии официально утвердили дату возобновления футбольного чемпионата

Серия A окончательно выйдет из карантина уже в середине июня.

Руководство итальянской Серии А провело видеоконференцию с клубами, на которой была утверждена дата возобновления сезона.

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Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Чемпионат Италии будет возобновлен 13 июня - этот вариант поддержало большинство клубов.

Ранее правительство разрешило командам возобновить групповые тренировки 18 мая.

До конца текущего сезона в Серии A осталось доиграть 12 туров, а также четыре поединка 25 тура. Кроме того, будет доигран Кубок Италии - ответные матчи 1/2 финала и финал.

Турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса 10 марта. После 26 туров лидером является "Ювентус", который опережает "Лацио" на одно очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что в клубе Серии А выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом.