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В Италии официально утвердили дату возобновления футбольного чемпионата

19:28, 13 мая 2020
Футбол
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REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Чемпионат Италии будет возобновлен 13 июня - этот вариант поддержало большинство клубов.

Ранее правительство разрешило командам возобновить групповые тренировки 18 мая. 

До конца текущего сезона в Серии A осталось доиграть 12 туров, а также четыре поединка 25 тура. Кроме того, будет доигран Кубок Италии - ответные матчи 1/2 финала и финал.

Турнир был остановлен из-за пандемии коронавируса 10 марта. После 26 туров лидером является "Ювентус", который опережает "Лацио" на одно очко.

УНИАН ранее сообщал о том, что в клубе Серии А выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом.

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