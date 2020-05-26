В Милане рассказали о степени серьезности травмы звезды футбола Ибрагимовича

Шведский нападающий избежал травмы ахиллова сухожилия.

"Милан" сообщил о результатах обследования звездного форварда Златана Ибрагимовича, который получил травму на тренировке команды.

Об этом сообщил официальный сайт "Милана".

Ибрагимович избежал серьезного повреждения - ахиллово сухожилие не травмировано.

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При этом у 38-летнего футболиста выявлено повреждение правой икроножной мышцы.

"Милан" не уточнил сроки восстановления Ибрагимовича, но отметил, что через десять дней форвард пройдет повторное обследование.

По данным La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович может выбыть на срок от десяти дней до двух месяцев.

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой. Швед сыграл в десяти матчах, забив четыре гола при одной результативной передаче.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Италии разрешили снести стадион "Милана".

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