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В Милане рассказали о степени серьезности травмы звезды футбола Ибрагимовича

17:34, 26 мая 2020
Футбол
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Златан Ибрагимович / фото REUTERS

Об этом сообщил официальный сайт "Милана".

Ибрагимович избежал серьезного повреждения - ахиллово сухожилие не травмировано.

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При этом у 38-летнего футболиста выявлено повреждение правой икроножной мышцы.

"Милан" не уточнил сроки восстановления Ибрагимовича, но отметил, что через десять дней форвард пройдет повторное обследование.

По данным La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович может выбыть на срок от десяти дней до двух месяцев.

Напомним, Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой. Швед сыграл в десяти матчах, забив четыре гола при одной результативной передаче.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Италии разрешили снести стадион "Милана".

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