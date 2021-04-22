Златан Ибрагимович / фото REUTERS
Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович согласился продолжить защищать цвета "Милана". Стороны договорились пролонгировать сотрудничество еще на один год.
Это стало известно из официального Twitter "Милана".
Действующий контракт Златана с "россонери" истекает в июне. По новому соглашению 39-летний бомбардир будет играть за миланцев до лета 2022 года. Согласно информации авторитетных итальянских масс-медиа, форвард будет зарабатывать около 7 млн евро в год.
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Златан Ибрагимович: карьера в "Милане" и возвращение в сборную
- Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.
- В текущем сезоне на его счету 15 голов в 17 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 матчах Лиги Европы и 1 гол в двух матчах Кубка Италии.
- В этом сезоне Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.
- В марте форвард вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы - в матчах квалификации ЧМ-2022 против Грузии и Косово он отметился голевыми пасами.
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