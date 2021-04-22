Златан Ибрагимович / фото REUTERS

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович согласился продолжить защищать цвета "Милана". Стороны договорились пролонгировать сотрудничество еще на один год.

Это стало известно из официального Twitter "Милана".

Действующий контракт Златана с "россонери" истекает в июне. По новому соглашению 39-летний бомбардир будет играть за миланцев до лета 2022 года. Согласно информации авторитетных итальянских масс-медиа, форвард будет зарабатывать около 7 млн евро в год.

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Златан Ибрагимович: карьера в "Милане" и возвращение в сборную

  • Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.
  • В текущем сезоне на его счету 15 голов в 17 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 матчах Лиги Европы и 1 гол в двух матчах Кубка Италии.
  • В этом сезоне Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.
  • В марте форвард вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы - в матчах квалификации ЧМ-2022 против Грузии и Косово он отметился голевыми пасами.

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Автор: Артем Будрин