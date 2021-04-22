Шведский нападающий будет выступать за "россонери" до лета 2022 года.

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович согласился продолжить защищать цвета "Милана". Стороны договорились пролонгировать сотрудничество еще на один год.

Это стало известно из официального Twitter "Милана".

Действующий контракт Златана с "россонери" истекает в июне. По новому соглашению 39-летний бомбардир будет играть за миланцев до лета 2022 года. Согласно информации авторитетных итальянских масс-медиа, форвард будет зарабатывать около 7 млн евро в год.

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Златан Ибрагимович: карьера в "Милане" и возвращение в сборную

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.

В текущем сезоне на его счету 15 голов в 17 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 матчах Лиги Европы и 1 гол в двух матчах Кубка Италии.

В этом сезоне Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

В марте форвард вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы - в матчах квалификации ЧМ-2022 против Грузии и Косово он отметился голевыми пасами.

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Автор: Артем Будрин