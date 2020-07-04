"Лучшее решение": Мораес раскрыл подробности перехода из Динамо в Шахтер

Нападающий признался, что доволен своим решением.

Нападающий Жуниор Мораес рассказал, как переходил из киевского "Динамо" в донецкий "Шахтер".

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Футболист дал интервью YouTube-каналу Вацко Live.

"Когда я вернулся из Китая, мой агент начал переговоры с киевским клубом, есть ли у них интерес продлить со мной контракт. Ответили, что нет такого интереса.

Я тогда начинал все с нуля. Бился за место в основе с новым тренером. Неплохо начал, помогал клубу. Конкурировал за звание лучшего бомбардира Лиги Европы. В итоге появился интерес со стороны многих клубов. Тогда и "Динамо" захотело продлить со мной контракт, но они предложили не такой финансово выгодный контракт, как это было раньше. Я его не принял.

Через некоторое время они снова позвали меня, но я сказал, что у меня уже нет желания продолжать общаться. Мой контракт подходил к концу, я думал о новом вызове. Но президент настоял на разговоре, назначил встречу с моим агентом. Но ее принял адвокат клуба, а не президент. Они показали то же самое предложение, после чего мы решили вообще прекратить общение и смотреть в будущее, не зацикливаясь на этом", - сказал Мораес.

Форвард добавил, что благодарен "Динамо", но не жалеет о своем решении:

"Могу сказать, что это было мое лучшее принятое решение. Оно было принято не из-за денег, но да, я думал о своей карьере. Если бы миллион человек подошли ко мне и сказали, что я неправильно поступил - я бы не обращал на них внимание. Я все время был корректен и сделал самый правильный выбор для своей карьеры.

Горжусь, что играл в "Динамо", а сегодня счастлив, что могу играть в футболке "Шахтера".

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