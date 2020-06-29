"Думает, что уже крутой": тренер Шахтера раскритиковал "украинского Неймара"

Луиш Каштру считает, что Михаил Мудрик не преуспеет за счет одного таланта.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру высказался в адрес талантливого полузащитника "горняков" Михаила Мудрика, которого называют "украинским Неймаром".

Каштру внес Мудрика в число молодых футболистов, которые рано поймали звезду.

"У игрока не может быть один единственный талант. Он не даст ему выжить. У него должно быть несколько талантов, которые будут усиливать его основное умение. Он может быть отличным дриблером, но если не умеет отдавать передачи, то какой смысл в технике? Классными игроков делает не дриблинг или какая-то одна характеристика. Футболист должен уметь воспринимать информацию", - сказал Каштру в интервью программе "Профутбол".

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"А есть игроки, которые имеют одно умение и думают, что уже крутые. У них крутая машина, сумка Louis Vuitton, хороший парфюм и намазанные гелем волосы - они думают, что суперфутболисты. Нет, игрок оценивается на поле. Это я говорю не только о Мудрике, а и про других молодых игроков", - отметил тренер.

Напомним, Мудрик прославился своей техникой в работе с мячом. Ролики с его участием неоднократно публиковались в одном из самых популярных мировых пабликов о футболе "433". В 19 лет Мудрик является одним из самых популярных украинских футболистов по количеству подписчиков в Instagram - на его аккаунт подписались 172 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, ранее Мудрик показал трюк, приняв мяч после паса с пятиэтажного дома.

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