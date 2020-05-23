"Впервые после победы": Моуриньо вспомнил, как заплакал после матча с Динамо

Команда португальца была близка к вылету из Лиги чемпионов.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо вспомнил драматический поединок против киевского "Динамо" во главе "Интера" в группе Лиги чемпионов сезона-2009/10.

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"Нерадзурри" встречались с "Динамо" в гостях и после первого тайма уступали со счетом 0:1, но голы Милито и Снейдера на 86-й и 89-й минутах позволили итальянцам победить и выйти из группы, после чего выиграть Лигу чемпионов.

"Я заплакал после матча против киевского "Динамо". Раньше это случалось только после поражений. Впервые у меня появились слезы после победы. Команда могла сделать на поле гораздо больше. Мне удалось внести тактические изменения, в которых нуждалась команда. Даже ничья в той встрече нас не устраивала. Мне удалось проникнуть в сердца игроков. Никогда мы не были так близки к вылету", - цитирует Моуриньо портал gianlucadimarzio.com.

В финале ЛЧ "Интер" одержал победу над "Баварией" со счетом 2:0.

"Во время финала я не думал о себе. Все мои мысли были о значении этого трофея для клуба. Тот успех заставил чувствовать себя особенным. Я был спокоен и наслаждался моментом. Та команда имела власть надо мной", - добавил португальский специалист.

УНИАН ранее сообщал о том, что Моуриньо доставил еду нуждающимся семьям на карантине.

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