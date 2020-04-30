Знаменитый футбольный тренер Моуриньо доставил еду нуждающимся семьям на карантине (фото)
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо принял участие в благотворительной акции клуба в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
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Об этом сообщила пресс-служба "шпор".
Клуб заготовил свежие продукты питания, которые Моуриньо доставил в центр распределения на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Арена клуба в настоящий момент используется Национальной службой здравоохранения, а также исполняет роль центра, помогающего семьям, которые испытывают трудности на карантине.
Стоит отметить, что это уже не первое участие Жозе Моуриньо в подобных мероприятиях. Ранее он также доставлял еду в Лондоне в качестве волонтера.
Напомним, английская Премьер-лига была остановлена из-за пандемии COVID-19 в середине марта.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Англии подготовили жесткие условия для возобновления сезона.