20 сентября в центральном матче Украинской Премьер-лиги в Запорожье сыграют луганская "Заря" и донецкий "Шахтер".
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Начало поединка - в 17.00.
Игра на "Славутич-Арене" состоится с болельщиками на трибунах. Принято решение пропустить на трибуны три тысячи зрителей - 25% от вместимости стадиона. Во время игры будет необходимо соблюдать карантинные меры - быть в маске, соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Команда Виктора Скрипника неудачно начала новый сезон. Луганчане уступили "Десне" (1:3) и "Мариуполю" (0:1). Также состоялись два товарищеских матча, в которых были обыграны "Ингулец" (3:1) и "Александрия" (4:0).
"Горняки" провели всего один матч в новом сезоне Премьер-лиги, обыграв "Колос" (3:1). Игра с "Рухом" в прошлом туре была перенесена из-за вспышки коронавируса у львовян. 5 сентября подопечные Луиша Каштру провели контрольный матч с "Олимпиком" и неожиданно уступили - 1:2.
УПЛ, 3-й тур
Заря - Шахтер
Онлайн видео трансляция матча
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