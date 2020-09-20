Поединок чемпиона и бронзового призера УПЛ пройдет в Запорожье.

20 сентября в центральном матче Украинской Премьер-лиги в Запорожье сыграют луганская "Заря" и донецкий "Шахтер".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча Заря - Шахтер.

Начало поединка - в 17.00.

Игра на "Славутич-Арене" состоится с болельщиками на трибунах. Принято решение пропустить на трибуны три тысячи зрителей - 25% от вместимости стадиона. Во время игры будет необходимо соблюдать карантинные меры - быть в маске, соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Команда Виктора Скрипника неудачно начала новый сезон. Луганчане уступили "Десне" (1:3) и "Мариуполю" (0:1). Также состоялись два товарищеских матча, в которых были обыграны "Ингулец" (3:1) и "Александрия" (4:0).

"Горняки" провели всего один матч в новом сезоне Премьер-лиги, обыграв "Колос" (3:1). Игра с "Рухом" в прошлом туре была перенесена из-за вспышки коронавируса у львовян. 5 сентября подопечные Луиша Каштру провели контрольный матч с "Олимпиком" и неожиданно уступили - 1:2.

УПЛ, 3-й тур

Заря - Шахтер

Онлайн видео трансляция матча

Football Hub

УНИАН ТВ

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь