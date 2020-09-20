Португалец похвалил игроков за вторую половину матча.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью с "Зарей" (2:2) в 3-м туре Украинской Премьер-лиги.

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Специалиста цитирует официальный сайт "горняков".

"В игре было два совершенно разных тайма. В первом "Зари" было намного больше, чем "Шахтера", - соперник нанес 10 ударов по нашим воротам. Во втором было намного больше "Шахтера", а у соперников всего три удара. Почему так? Мы были очень растянуты в первом тайме.

Хотели прессинговать высоко - не получалось, потому что команда играла недостаточно компактно, было очень большое расстояние между линиями полузащиты и защиты. "Заря" отправляла туда своих двоих нападающих и таким образом вскрывала нашу оборону: мяч очень часто проходил как с подач, так и после пасов полузащитников", - сказал Каштру.

Наставник "горняков" отметил, что после перерыва удалось исправить недостатки:

"Во втором тайме мы смогли скорректировать эти ошибки, отбирали мяч, отбирали пространство и были намного ближе к победе. К сожалению, сегодня не удалось выиграть. В первом тайме было поражение 1:2, во втором тайме - победа 1:0. Финальный результат - 2:2. Но, повторюсь, в целом по игре было два совершенно разных тайма.

В первом "Заря" заслуживала победу, во втором - мы. Кстати, в конце первого тайма, в последние 10 минут, доминировал уже "Шахтер". Мы были хороши в игре 55 минут и очень плохо себя показали в течение 35 минут".

"Заря" - "Шахтер": итоги

"Шахтер" набрал четыре очка в двух матчах и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. Еще одна игра у дончан в запасе - встреча с "Рухом" была перенесена из-за вспышки коронавируса у львовян.

"Заря" прервала серию из двух поражений и идет 12-й.

Команды сыграли вничью уже во втором поединке подряд. В июне матч завершился со счетом 0:0.

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Автор: Данил Слесь