Подарком Динамо не воспользовались: Заря завоевала бронзовые медали УПЛ (видео)

"Заря" и "Десна" разыграли прямую путевку в Лигу Европы.

В Запорожье состоялся матч за медали Украинской Премьер-лиги между "Зарей" и "Десной".

Счет в матче был открыт на 20-й минуте - Филипп Будковский принял мяч на грудь и вторым касанием нанес точный удар в падении.

На 53-й минуте Дмитрий Хомченовский сравнял счет дальним ударом в "девятку".

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По ходу второго тайма "Заре" стало известно, что "Динамо" уступает "Колосу". Таким образом, забитый гол выводил "Зарю" на второе место и в Лигу чемпионов, но в то же время пропущенный опускал ее на четвертое место.

Луганчане предпочли не особо рисковать и больше сконцентрировались на том, чтобы удержаться на третьей строчке. Голкипер "Зари" даже получил желтую карточку за затяжку времени.

"Заря" во второй раз в своей истории завоевала бронзовые награды. Луганчане также получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

"Десна" финишировала на четвертом месте и выступит в квалификации ЛЕ.

"Заря" - "Десна" - 1:1

Голы: Хомченковский, 53 - Будковский, 20

"Заря": Шевченко, Хомченовский, Тымчик, Абу Ханна (Чеберко, 78), Михайличенко, Иванисеня, Юрченко (Перович, 87), Леднев, Кочергин, Кабаев (Цвек, 87), Лунев (Громов, 46, Вернидуб, 56).

"Десна": Паст, Гитченко, Имереков, Тамм, Огиря (Хлебас, 83), Конопля (Картушов, 78), Фаворов, Арвеладзе (Домбровский, 54), Мостовой (Кузик, 77), Будковский, Филиппов.

Предупреждения: Михайличенко, Кочергин, Шевченко - Будковский, Арвеладзе, Огиря, Тамм, Имереков

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