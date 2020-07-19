Днепр-1 получил Кубок престижа УПЛ и разгромил Ворсклу (фото, видео)

Днепровский клуб одержал крупную победу в заключительном туре чемпионата Украины.

В заключительном туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Ворсклу". Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля.

Дублем в составе победителей отметился Владислав Супряга. На его счету пять голов в трех последних матчах.

Перед началом встречи "Днепр-1" получил почетную награду от УПЛ - Трофей престижа. Им награждается команда, которая заняла самое высокое место в нижней шестерке чемпионата.

"Ворскла", которая завершала сезон молодежным составом, финишировала в чемпионате десятой.

"Днепр-1" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Сваток (Кравченко, 46), Логинов (Лопыренок, 46), Цуриков (Полевой, 62), Батагов, Ярмолюк, Ди Франко, Булеца (Сабатини, 69), Супряга, Хобленко (Назаренко, 69)

"Ворскла": Исенко, Дмитрук, Павлюк, Якубу, Мельничук (Кулаковский, 83), Семилет (Костенко, 88), Белый (Дубко, 46), Гаджук, Козыренко (Посевкин, 55), Кравчук, Власов (Галата, 46)

Предупреждения: Логинов, Булеца, Назаренко

Видео голов

Напомним, что для "Днепра-1" сезон еще не завершен. Как сообщал УНИАН, днепряне сыграют в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Их соперником по полуфиналу будет "Колос".

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