Бронзовый призер чемпионата Украины уступил греческой команде с двумя украинцами в составе.

Луганская "Заря" в 3-м туре группового этапа Лиги Европы принимала греческий АЕК и потерпела поражение со счетом 1:4.

Уже в первом тайме греки обеспечили себе комфортное преимущество. На 7-й минуте розыгрыш аута принес гостям гол, когда мяч в центре штрафной получил Танкович и переиграл вратаря Шевченко - 1:0.

"Заря" небрежно действовала на половине поля соперника, а вот греки забили снова на 34-й минуте: Танкович отдал скрытый пас на Манталоса, который вышел один на один и удвоил преимущество АЕКа - 2:0.

У "Зари" был шанс перед перерывом, когда Кабаев оказался сам перед вратарем, после чего парашютом перебросил не только оппонента, но и ворота.

На старте второго тайма гости фактически похоронили интригу в одной из контратак: Ливая подхватил мяч, сместился в центр и нанес точный удар в нижний угол ворот - 3:0.

У "Зари" во втором тайме на поле появились форварды Сайядманеш и Гладкий, но им не удалось коренным образом изменить ситуацию.

На 81-й минуте у "Зари" появилась надежда, когда дальним ударом после розыгрыша углового забил Кочергин, однако сразу после розыгрыша мяча с центра поля АЕК ответил взятием ворот Шевченко - Ливая добил мяч в сетку после удара Сварнаса и сэйва Шевченко - 4:1.

"Заря" - АЕК - 1:4

Голы: Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 81 - Кочергин 81

"Заря": Шевченко, Хомченовский (Фаворов, 59), Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Кабаев (Гладкий, 59), Громов (Сайядманеш, 46), Лунев (Назарина, 46)

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Шахов (Шабанович, 70), Крстичич (Галанопулос, 85), Танкович, Ливая (Ансарифард, 75), Манталос (Ботос, 85)

Предупреждения: Вернидуб - Манталос, Ансарифард, Инсуа

"Заря" - АЕК: итоги матча

"Заря" после трех туров имеет 0 очков, у АЕКа - 3. В первом туре луганчане разгромно проиграли "Лестеру" (0:3), после чего уступили "Браге" (1:2). Первые два места группы G занимают "Лестер" (9 очков) и "Брага" (6 очков).

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - АЕК.

Свой следующий матч в группе "Заря" проведет также против АЕКа, но на выезде 26 ноября.

В составе АЕКа в игре приняли участие двое украинцев - защитник Дмитрий Чигринский и полузащитник Евгений Шахов.

На матче в Запорожье отсутствовал главный тренер АЕКа Массимо Каррера. У специалиста поднялась температура, поэтому он остался дома, чтобы сдать тест на коронавирус.

"Заря" потерпела шестое подряд поражение в Лиге Европы с учетом прошлого розыгрыша турнира.

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Автор: Данил Слесь