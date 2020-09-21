Туринцы в матче 1-го тура разобрались с "Сампдорией".

Чемпион Италии "Ювентус" провел свой первый матч под руководством нового главного тренера команды - легендарного экс-футболиста Андреа Пирло.

В рамках 1-го тура Серии А "Ювентус" принимал "Сампдорию" и одержал разгромную победу - 3:0.

Один из голов в составе "Юве" забил Криштиану Роналду. 35-летнему португальцу удалось отличиться забитым голом в девятнадцатом подряд сезоне на клубном уровне.

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"Ювентус" - "Сампдория" - 3:0

Голы: Кулусевски, 13, Бонуччи, 78, Роналду, 88

"Ювентус": Щесны, Куадрадо (Бентанкур, 78), Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 82), Данило, Фработта (Де Шильо, 67), Кулусевски (Дуглас Коста, 82), Рабио, Маккенни, Рэмси, Роналду

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Колли, Тонелли (Йосида, 46), Ауджелло, Депаоли (Рамирес, 46), Торсби (Дамсгор, 69), Лерис (Квальярелла, 46), Янкто, Экдаль, Бонаццоли (Верре, 69)

Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

"Ювентус": смена тренера

В прошлом сезоне "Ювентус" выиграл Серию А, однако вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Лиона", после чего из команды был уволен главный тренер Маурицио Сарри.

Андреа Пирло в качестве игрока выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 годы.

Лишь 30 июля Пирло начал тренерскую карьеру, возглавив молодежную команду "Ювентуса". Однако в этой должности он проработал лишь десять дней, после чего был назначен главным тренером клуба. Контракт с ним подписан до лета 2022 года.

"Я не хочу просто копировать чьи-то идеи, у меня есть свои. Но я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновляли", - сказал о начале своей работе Пирло после матча с "Сампдорией".

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Автор: Антон Дударь