Динамо предстоит игра с чемпионом Италии на выезде.

2 декабря на Ювентус Стэдиум в Турине состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус - Динамо.

Ювентус - Динамо: где смотреть матч

"Динамо"

В данный момент игроки "Динамо" находятся в неплохой форме и должны быть в хорошем настроении: команда продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины. В последнем туре УПЛ они одержали победу над крепкой полтавской "Ворсклой", а нападающий команды Беньямин Вербич даже был признан лучшим игроком по итогам 11-го тура чемпионата Украины.

В самой Лиге чемпионов дела киевлян обстоят хуже: они уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира и теперь борются за третье место с "Ференцварошем" Сергея Реброва. Очевидно, что еврокубковая весна в уже привычной Лиге Европы очень важна для подопечных Мирчи Луческу.

На данный момент, имея в активе одно очко, "Динамо" занимает третье место в своей группе. Они опережают венгерский "Ференцварош" за счет лучшей разницы забитых/пропущенных мячей. Поэтому "Динамо" в матче против "Ювентуса" попытается заработать какие-то очки, чтобы перед последним туром иметь более выгодную позицию, чем венгерский клуб в борьбе за Лигу Европы.

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"Ювентус"

"Ювентус" в родном чемпионате по-прежнему немного лихорадит: они занимают там непривычную для них четвертую строчку, набрав всего 17 очков за девять матчей. На выходных туринцы не сумели одолеть совсем скромный "Беневенто" на выезде, сыграв в ничью 1:1.

А вот в Лиге чемпионов у "Ювентуса" ситуация зеркальная - команда уже вышла в следующий этап турнира. Поэтому "Ювентус" не будет особо мотивирован перед предстоящим туром, поскольку свои турнирные задачи клуб уже выполнили. Наверняка тренер команды Андреа Пирло решит не задействовать и игре своих ключевых исполнителей или, как минимум, будет проведена ротация состава.

"Ювентус" набрал 9 очков и занимает второе место в группе G, уступая только "Барселоне".

Кто не сыграет?

В заявку "Динамо" на матч против "Ювентуса" вошло 24 футболиста. Луческу сможет рассчитывать на всех лидеров атаки своей команды. Одной из болезненных потерь для Динамо может стать только отсутствие ключевого игрока "Динамо" Виталия Буяльского.

У "Ювентуса" под вопросом центрбеки Демирал и Кьеллини, а также легендарный Буффон. Также маловероятно появление на футбольном поле Данило, Куадрадо и Дибалы.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Щесны, Фработа, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабийо, Роналду, Кьеза, Рэмзи, Мората

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Попов,Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Де Пена, Вербич

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Нас ждет сложный поединок. Ювентус уже вышел в 1/8 финала, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с Барселоной за первое место. А наш финал состоится не в этом матче. Это будет матч с Ференцварошем. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом".

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло:

"На поле выйдут лучшие игроки, потому что все игры являются важными. В то же время Куадрадо и Данило получат отдых, так как они много играли в последнее время. Я абсолютно не переживаю из-за результата игры против Беневенто".

Арбитр

Матч "Ювентус" - "Динамо" рассудит арбитр-женщина. Впервые матч Лиги чемпионов доверили 36-летней француженке Стефани Фраппар, которая ранее в международной карьере обслуживала Суперкубок УЕФА, а также три матча Лиги Европы, включая "Лестер" - "Заря".

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Автор: Олег Давыгора