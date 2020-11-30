УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 11-го тура чемпионата Украины.
Награда досталась футболисту "Динамо" Беньямину Вербичу, сообщает официальный сайт УПЛ.
По итогу голосования, победу в данной номинации одержал нападающий киевского Динамо Беньямин Вербич, два результативных действия (гол + голевой пас) которого помогли его клубу справиться с полтавской Ворсклой (2:1) в центральном матче украинского уик-энда.
В состав комиссии вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Беньямин Вербич в голосовании на 2 балла опередил полузащитника "Зари" Владислава Кочергина, на счету которого гол+пас во встрече с "Минаем" (3:0).
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- В стартовом матче тура "Мариуполь" обыграл "Львов".
- "Александрия" в меньшинстве не смогла победить аутсайдера УПЛ.
- "Динамо" в центральном матче тура разобралось с "Ворсклой".
- "Шахтер" сохранил 3 очка отставания от "Динамо", вырвав победу в матче с "Днепром-1".
- "Заря" с крупным счетом обыграла "Минай", а "Колос" и "Десна" поделили очки в матче с двумя пенальти.
- "Ингулец" в домашнем матче выиграл у "Олимпика" после двух ошибок вратаря.
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