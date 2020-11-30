Вербич опередил Кочергина в борьбе за звание лучшего игрока 11-го тура УПЛ.

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 11-го тура чемпионата Украины.

Награда досталась футболисту "Динамо" Беньямину Вербичу, сообщает официальный сайт УПЛ.

По итогу голосования, победу в данной номинации одержал нападающий киевского Динамо Беньямин Вербич, два результативных действия (гол + голевой пас) которого помогли его клубу справиться с полтавской Ворсклой (2:1) в центральном матче украинского уик-энда.

В состав комиссии вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Беньямин Вербич в голосовании на 2 балла опередил полузащитника "Зари" Владислава Кочергина, на счету которого гол+пас во встрече с "Минаем" (3:0).

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

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Автор: Олег Давыгора