Все лидеры в строю: Динамо огласило заявку на матч с Ювентусом

Луческу сможет рассчитывать на всех лидеров атаки своей команды.

Киевское "Динамо" огласило официальную заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса", в которую вошло 24 футболиста. Луческу сможет рассчитывать на всех лидеров атаки своей команды. Заявка "Динамо" на матч против "Ювентуса" Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко. Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера. Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш. Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Владислав Супряга. Читайте такжеЮвентус - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Ювентус - Динамо: перед матчем Матч "Ювентус" - "Динамо" пройдет в среду на туринском Juventus Stadium и начнется в 22.00 по киевскому времени.

В нынешнем розыграше подопечные Мирчи Луческу уступили Старой Синьоре на НСК "Олимпийский" в Киеве - 0:2.

В прошлом туре киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.

"Динамо" перед встречей с "Ювентусом" в УПЛ переиграло полтавскую "Ворсклу", а туринцы в своем чемпионате не сумели одолеть скромный "Беневенто". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Олег Давыгора

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