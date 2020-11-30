Киевское "Динамо" огласило официальную заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса", в которую вошло 24 футболиста.
Луческу сможет рассчитывать на всех лидеров атаки своей команды.
Заявка "Динамо" на матч против "Ювентуса"
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.
Защитники: Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш.
Нападающие: Жерсон Родригес, Клейтон, Владислав Супряга.
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Ювентус - Динамо: перед матчем
- Матч "Ювентус" - "Динамо" пройдет в среду на туринском Juventus Stadium и начнется в 22.00 по киевскому времени.
- В нынешнем розыграше подопечные Мирчи Луческу уступили Старой Синьоре на НСК "Олимпийский" в Киеве - 0:2.
- В прошлом туре киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.
- "Динамо" перед встречей с "Ювентусом" в УПЛ переиграло полтавскую "Ворсклу", а туринцы в своем чемпионате не сумели одолеть скромный "Беневенто".
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