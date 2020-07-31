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Зарю может возглавить экс-тренер сборной Украины - СМИ

17:21, 31 июля 2020
Футбол
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Последним местом работы Юрия Калитвинцева было московское Динамо / фото ФК Динамо Москва

Об этом сообщает Footboom.com.

На данный момент луганский клуб рассматривает кандидатуру Калитвинцева.

К услугам нового тренера "Заря" будет вынуждена обратиться в том случае, если Виктор Скрипник в ближайшее время перейдет в "Днепр-1".

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Калитвинцев ранее работал ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, а также возглавлял "Закарпатье", сборную Украины U-19, киевское "Динамо-2", "Волгу" и московское "Динамо". Без работы он находится с 2017 года.

Напомним, по итогам сезона 2019-2020 "Заря" заняла третье место в УПЛ и получила прямую путевку в Лигу Европы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что многолетний капитан "Зари" объявил о завершении карьеры.

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