Тренер Зари Скрипник близок к переходу в другой клуб УПЛ - СМИ

Виктор Скрипник может возглавить "Днепр-1".

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник может продолжить карьеру в "Днепре-1".

Об этом сообщил ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Информация о том, что Скрипником серьезно интересуется "Днепр-1" - это правда", - подчеркнул он.

По словам Спиваковского, после того, как "Днепр-1" не смог пройти "Колос" в плей-офф УПЛ за Лигу Европы, руководство и инвесторы клуба задумались о смене тренера. Скриник является кандидатом номер один.

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"Он дал предварительное согласие и уже пообщался на эту тему с президентом "Зари" Евгением Геллером. Геллер должен прибыть в Украину сегодня-завтра, и в этом вопросе может быть поставлена точка. Как я оцениваю вероятность перехода? 99,9%. Сейчас есть все принципиальные согласия, остались только юридические детали", - рассказал ведущий.

Также он отметил, что "Днепр-1" должен будет заплатить отступные в размере 500 тысяч евро.

Напомним, Скрипник возглавляет "Зарю" с 2019 года. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали в УПЛ и пробилась в групповой этап Лиги Европы.

Главным тренером "Днепра-1" на данный момент является Дмитрий Михайленко.

УНИАН также сообщал о том, что "Заря" подписала двух футболистов.

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