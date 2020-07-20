Многолетний капитан Зари объявил о завершении карьеры (фото)

Никита Каменюка с небольшими перерывами отдал луганскому клубу 16 лет.

Защитник и капитан луганской "Зари" Никита Каменюка принял решение завершить карьеру футболиста.

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Об этом сам игрок сообщил в эфире программы "Профутбол".

Каменюка с двумя небольшими перерывами провел в составе "Зари" 16 лет, начиная с 2004 года. Игрок в сезоне-2007/08 выступал за "Мариуполь", а в 2017-м году уходил на правах аренды в "Верес".

В футболке луганчан Каменюка провел 350 матчей во всех турнирах. В УПЛ на его счету 254 поединка.

Также однажды защитник выходил на поле в составе национальной сборной Украины.

Болельщики поблагодарили игрока за преданность.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" завершила сезон ничьей с "Десной" и завоевала бронзу УПЛ.

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