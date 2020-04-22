Лучший футболист Африки может покинуть Ливерпуль ради испанского топ-клуба
Нападающий английского "Ливерпуля" Садио Мане хотел бы перейти в мадридский "Реал".
Об этом сообщает France Football.
Сенегальский футболист хочет поработать под руководством Зинедина Зидана. В то же время французский специалист хотел подписать Мане еще до того, как тот присоединился к "Ливерпулю".
Кроме того, Мане расстроило то, что перед вручением "Золотого мяча-2019" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп публично поддержал другого игрока "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, а не сенегальца.
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Стоимость трансфера Мане оценивается ориентировочно в 150 миллионов евро.
Отметим, что по итогам 2019 года Садио Мане был признан лучшим футболистом Африки. В опросе на "Золотой мяч" сенегалец занял четвертое место.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Реал" планирует устроить серьезную чистку состава в летнее межсезонье.