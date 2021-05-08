Украинец набирает форму после тяжелой травмы.

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел на поле 90 минут в матче чемпионата U-23 против "Арсенала".

31-летний экс-футболист "Динамо" на 87-й минуте сделал ассист на партнера и помог "молотобойцам" выйти вперед - счет стал 2:1. Но "Арсенал" успел быстро отыграться и "вымучить" ничью 2:2.

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Напомним, что Ярмоленко получил травму в начале февраля в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1). Вингер сборной Украины в основе "Вест Хэма" после того повреждения еще не появлялся.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд. Его контракт рассчитан до 2022 года.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля.

В текущем сезоне на счету украинца 20 матчей, 3 гола и 4 асисты в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

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Автор: Артем Будрин