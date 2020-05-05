В Германии нашли футболиста, который "умер" четыре года назад

В Германии расследуют загадочную "смерть" экс-футболиста "Шальке".

Бывший футболист немецкого "Шальке" Янник Камба, который считался погибшим с 2016 года, оказался жив.

Об этом сообщает Bild.

Смерть Камба была зафиксирована в документах 27 января 2016 года. Было объявлено, что футболист погиб в результате автокатастрофы у себя на родине в Конго. О смерти сообщила бывшая жена Камба. Она также предоставила все соответствующие документы.

Однако теперь выяснилось, что 33-летний экс-футболист не умер. Сейчас он проживает в регионе Рур в Германии и работает химиком на энергетическом предприятии.

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Предполагается, что смерть игрока была инсценирована ради страховых выплат. Шестизначную сумму после "смерти" Камба получила его "вдова".

Немецкая прокуратура уже проводит расследование в отношении девушки.

Сам Камба заявил, что злоумышленники высадили его из машины в Конго, отобрав все деньги, телефон и документы, а вернуться в Германию ему удалось только через два года.

Камба является воспитанником "Шальке", однако за первую команду гельзенкирхенцев не играл. В период 2008 по 2015 годы он выступал за клубы из низших дивизионов Германии.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бывший чемпион мира по боксу получил три года тюрьмы.