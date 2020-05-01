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Бывший чемпион мира по боксу получил три года тюрьмы

20:07, 01 мая 2020
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Феликс Штурм владел поясами WBO, WBA и IBF / фото: boxingscene.com

Об этом сообщает Bild.

Штурм был приговорен Окружным судом Кельна за уклонение от уплаты налогов. Бывший боксер признан виновным в сокрытии более одного миллиона евро от налоговых служб в 2008-2010 и 2013 годах.

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При этом 41-летний Штурм был оправдан по делу об уклонении от уплаты налогов в 2011 и 2012 годах.

Свой последний бой Штурм провел в 2016 году, победив россиянина Федора Чудинова. Однако допинг-проба Штурма, взятая после поединка, показала наличие в его крови запрещенного препарата станозолола. 

Всего на его счету 40 побед в 48 боях, а также чемпионские титулы по версиям WBO (2003-2004 годы), WBA (2006-2012 и 2016 годы) и IBF (2013-2014 годы). 

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