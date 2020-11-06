Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов высказал свое мнение о приходе Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ".
"У ребят из "Шахтера" есть свое мнение. Человек столько лет был в "Шахтере", перейти к конкуренту - не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызовы. 75 лет... Мне тяжело понять", - сказал Пятов.
"Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся - желаем друг другу всего хорошего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в "Динамо" я не понял", - добавил вратарь.
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Пятов подчеркнул, что Луческу уже провел в "Динамо" хорошую работу:
"Конечно, я вижу, что он сделал хорошую работу за это время. Он еще раз доказал, что недаром в "Шахтере" добился таких результатов".
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, этим летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, а также лидируют в УПЛ, набрав 20 очков в восьми турах.
- Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.
- Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.
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