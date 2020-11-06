Андрей Пятов считает, что Мирча Луческу пошел на такой шаг, так как "любит вызовы".

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов высказал свое мнение о приходе Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ".

"У ребят из "Шахтера" есть свое мнение. Человек столько лет был в "Шахтере", перейти к конкуренту - не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызовы. 75 лет... Мне тяжело понять", - сказал Пятов.

"Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся - желаем друг другу всего хорошего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в "Динамо" я не понял", - добавил вратарь.

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Пятов подчеркнул, что Луческу уже провел в "Динамо" хорошую работу:

"Конечно, я вижу, что он сделал хорошую работу за это время. Он еще раз доказал, что недаром в "Шахтере" добился таких результатов".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, этим летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, а также лидируют в УПЛ, набрав 20 очков в восьми турах.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.

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Автор: Антон Дударь