Полтавчане обыграли одного из ближайших преследователей в таблице.

В заключительном матче 10-го тура чемпионата Украины "Ворскла" принимала "Колос" и одержала уверенную по счету победу.

Команды сражались за текущее третье место в таблице. В случае победы "Колос" вышел бы на третью строчку, однако полтавчанам удалось сохранить свою позицию.

Полтавчане выиграли со счетом 3:0, набрали 19 очков и сократили отставание от идущего вторым "Шахтера" до 1 пункта.

У "Колоса" - 15 очков и пятое место в таблице.

"Ворскла" - "Колос" - 3:0

Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65

"Ворскла": Ткаченко, Яворский, Чеснаков, Ндиайе, Пердута, Пуцлин (Челядин, 78), Скляр (Гаджук, 87), Якубу, Щербак (Пешич, 87), Кане (Дубко, 87), Степанюк (Кравчук, 73).

"Колос": Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Новак (Морозко, 66), Черноморец, Антюх, Богданов (Ильин, 67), Ориховский (Задоя, 46), Смирный (Исаенко, 71), Лысенко (Селезнев, 67).

Предупреждения: Пуцлин, Чеснаков - Гавриш, Новак, Лысенко, Зозуля.

Украинская Премьер-лига: 10-й тур

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Автор: Антон Дударь