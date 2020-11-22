В заключительном матче 10-го тура чемпионата Украины "Ворскла" принимала "Колос" и одержала уверенную по счету победу.
Команды сражались за текущее третье место в таблице. В случае победы "Колос" вышел бы на третью строчку, однако полтавчанам удалось сохранить свою позицию.
Полтавчане выиграли со счетом 3:0, набрали 19 очков и сократили отставание от идущего вторым "Шахтера" до 1 пункта.
У "Колоса" - 15 очков и пятое место в таблице.
"Ворскла" - "Колос" - 3:0
Голы: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворский, 65
"Ворскла": Ткаченко, Яворский, Чеснаков, Ндиайе, Пердута, Пуцлин (Челядин, 78), Скляр (Гаджук, 87), Якубу, Щербак (Пешич, 87), Кане (Дубко, 87), Степанюк (Кравчук, 73).
"Колос": Волынец, Зозуля, Гавриш, Петров, Новак (Морозко, 66), Черноморец, Антюх, Богданов (Ильин, 67), Ориховский (Задоя, 46), Смирный (Исаенко, 71), Лысенко (Селезнев, 67).
Предупреждения: Пуцлин, Чеснаков - Гавриш, Новак, Лысенко, Зозуля.
Украинская Премьер-лига: 10-й тур
- В "Олимпике" произошла вспышка коронавируса, в связи с чем матч дончан против луганской "Зари" в рамках этого тура не состоялся.
- "Мариуполь" в ослабленном составе не сумел обыграть аутсайдера чемпионата.
- "Динамо" в гостях одержало победу над "Ингульцом".
- "Шахтер" не сумел обыграть "Александрию", и отставание "горняков" от "Динамо" в турнирной таблице увеличилось.
- "Минай" одержал волевую победу над "Днепром-1", а "Львов" выиграл у "Десны" и покинул последнее место.
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