В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги "Львов" на выезде обыграл "Десну".
Встреча завершилась минимальной победой львовян.
Единственный гол на 22-й минуте встречи забил Максим Грисьо.
"Львов" набрал 7 очков и поднялся с последнего места в таблице УПЛ, обойдя "Рух". У "Десны" - 16 очков и четвертая позиция.
"Десна" - ПФК "Львов" - 0:1
Гол: Грисьо, 22
"Десна": Паст, Полегенько (Мудрик, 67), Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Гуцуляк, Хлебас (Дегтярев, 67), Картушов (Шевцов, 81), Тотовицкий (Арвеладзе, 56), Будковский
ПФК "Львов": Костик, Махмутович, Михоуби, Кравчук, Грисьо, Айнсалу, Сабино, Якимец, Ныч (Ременяк, 90+3), Захаркив (Романчук, 54), Казлаускас (Клименчук, 79)
Предупреждения: Огиря - Казлаускас, Захаркив, Сабино
Украинская Премьер-лига: 10-й тур
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