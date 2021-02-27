"Александрия" впервые проиграла в новом году.

В рамках 16-го тура УПЛ "Александрия" и "Ворскла" встречались в Полтаве. Матч завершился победой хозяев - 3:1.

В первом тайме Владислав Кулач метко попал в ворота команды из Кировоградской области. Во втором тайме полтавчане заработали право на пенальти, который реализовал все тот же Кулач. Владислав забил 8-й гол в сезоне и ворвался на 3-ю строчку в списке бомбардиров УПЛ текущего сезона.

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Еще один гол за "Ворсклу" забил Оливье Тиль. За гостей отличился Роман Вантух, который является воспитанником киевского "Динамо" и находится в аренде от столичного клуба.

"Ворскла" впервые за шесть матчей УПЛ одержала победу. До этого было четыре ничьи и два поражения.

У полтавчан в активе 25 очков, они занимают пятое место в таблице УПЛ. "Александрия" (22 очка) идет седьмой.

"Ворскла" - "Александрия" - 3:1

Голы: Кулач 39, Тилль 70, Кулач, 77 (пен.) - Вантух, 55

"Ворскла": Ризник, Пердута, Скляр, Тилль (Ноойера 82), Кулач, Степанюк (Челядин 71), Чеснаков, Цитаишвили (Сапай 65), Пуцлин, Кане (Пальярес 65), Ндиайе

"Александрия": Билык, Бабогло, Ковалец, Мирошниченко, Лучкевич, Ситало, (Устименко 67), Гречишкин, Банада (Новиков 80), Вантух (Стецков 80), Бондаренко

Предупреждение: Гречишкин 1, Вантух 52, Шастал 57, Банада 76, Ситало, 79 - Ноойера, 90

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

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Автор: Будрин Артем