"Злая шутка": футболист Карпат рассказал о заражении коронавирусом

Владислав Дубинчак стал одним из трех зараженных футболистов во львовском клубе.

Защитник "Карпат" Владислав Дубинчак рассказал о своем положительном тесте на коронавирус.

"Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный. Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно ли у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено. Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня в полной изоляции", - написал футболист в Instagram.

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"Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным. Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала. Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку, и будьте здоровы", - добавил Дубинчак.

Напомним, из-за нескольких случаев коронавируса в "Карпатах" матч львовян против "Мариуполя", который был запланирован на 31 мая, пришлось перенести. Решение по данному матчу еще не принято.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в бразильском клубе произошла масштабная вспышка коронавируса.

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