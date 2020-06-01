В известном бразильском клубе произошла масштабная вспышка коронавируса

На самоизоляцию были отправлены 16 игроков.

Бразильский клуб "Васко да Гама" провел тестирование на коронавирус, которое зафиксировало большое количество заболевших футболистов.

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Об этом сообщает newindianexpress.com.

Всего клуб протестировал порядка 250 человек, включая игроков, персонал и администрацию.

Тесты оказались положительными у 16 футболистов команды, которые были отправлены на самоизоляцию. Еще у трех были найдены антитела. Всех остальных ждет еще одна проверка для уточнения результатов.

Чемпионат Бразилии был остановлен из-за пандемии COVID-19 еще в марте. В стране по состоянию на 1 июня подтверждено 515 тысяч случаев заражения коронавирусом, а также 29 341 смерть.

Стоит отметить, что в составе действующего чемпиона Бразилии "Фламенго" было выявлено всего три случая заражения коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, ранее тренер "Аталанты" признался, что болел коронавирусом на матче Лиги чемпионов.

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