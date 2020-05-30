Коронавирус во львовских Карпатах: стали известны имена заболевших футболистов

По неофициальным данным, в "Карпатах" заразились три игрока команды.

В львовских "Карпатах" коронавирусом заболели два защитника и один вратарь.

Об этом сообщается на телеканале "Футбол 1".

По данным источника, положительные тесты на коронавирус сдали Владислав Дубинчак и Андро Гиоргадзе, а также один из трех голкиперов команды - его имя не уточняется.

В составе львовян на позиции вратаря числятся три игрока: Олег Кудрик, Антон Каниболоцкий и Владимир Маханьков.

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Отметим, что Дубинчак играет за "Карпаты" на правах аренды из "Динамо", а Кудрик арендован у "Шахтера".

Напомним, из-за коронавируса в "Карпатах" матч 24-го тура между львовским клубом и "Мариуполем" перенесен. "Карпаты" объявили о том, что команда уходит на самоизоляцию.

УНИАН также сообщал о том, что в УАФ сделали заявление по переносу матча "Карпаты" - "Мариуполь".

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