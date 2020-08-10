Динамо объявило о трансфере украинского футболиста из чемпионата Польши
Киевское "Динамо" объявило о подписании предварительного контракта с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.
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Сообщение появилось на официальном сайте столичного клуба.
Соглашение 27-летнего футболиста с польским клубом действует до 31 декабря, после чего он станет свободным агентом.
Контракт левого защитника с "Динамо" вступит в силу с 1 января 2021 года. Игрок заключил сделку на три года.
Владимир Костевич является воспитанником "Карпат", за которые он выступал шесть лет до перехода в "Лех" в 2017-м году.
В польском клубе украинец стал основным игроком, а в прошлом сезоне провел 27 матчей и сделал 4 ассиста.
Стоит отметить, что на позиции левого бека у киевлян выступает один из лидеров команды Виталий Миколенко, за успехами которого следит ряд европейских клубов.
УНИАН ранее сообщал о том, что два игрока "Динамо" заразились коронавирусом.
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