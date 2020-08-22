"Это зашквар": жена футболиста Манчестер Сити Зинченко раскритиковала Гвардиолу

Влада Седан считает, что вина за вылет команды из Лиги чемпионов лежит исключительно на главном тренере.

Жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан раскритиковала главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу после вылета команды из Лиги чемпионов.

Читайте также"Сезон новый, результат старый": в Ман Сити прокомментировали вылет из Лиги чемпионов

Реакцию на результат матча с "Лионом" девушка опубликовала на своем YouTube-канале.

"Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но, мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы.

В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" - это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову.

У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в "Сити", какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, - "Бавария". Одно дело - вылетать от "Баварии", а другое - вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", - сказала Влада Седан.

"Манчестер Сити": при Гвардиоле - без полуфинала

"Манчестер Сити" проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов "Лиону" со счетом 1:3. Позже французская команда уступила "Баварии" в полуфинале - 0:3.

Александр Зинченко провел всю игру с "Лионом" в запасе.

Под руководством Хосепа Гвардиолы "Ман Сити" не удается пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз "горожане" пробивались в 1/2 финала в сезоне 2015-2016 под руководством Мануэля Пеллегрини.

В сезоне 2016-2017 "Ман Сити" покинул ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Монако" (5:3, 1:3). В следующем сезоне в 1/4 финала команда проиграла "Ливерпулю" (0:3, 1:2). В сезоне 2018-2019 также на четвертьфинальной стадии "Сити" выбил из борьбы "Тоттенхэм" (0:1, 4:3).

В последний раз команды Гвардиолы выходили в финал ЛЧ еще в 2011 году, когда "Барселона" выиграла турнир.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь