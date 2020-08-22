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"Это зашквар": жена футболиста Манчестер Сити Зинченко раскритиковала Гвардиолу

16:15, 22 августа 2020
Футбол
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Влада Седан работает журналисткой / фото footballua.tv

Жена футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан раскритиковала главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу после вылета команды из Лиги чемпионов.

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Реакцию на результат матча с "Лионом" девушка опубликовала на своем YouTube-канале.

"Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но, мягко говоря, чтобы не матюкаться, это полностью прокол Гвардиолы.

В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для "Сити" - это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову.

У меня просто нет слов, потому что иметь такой состав... Посмотрите, какие люди играют в "Сити", какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.

Я понимаю, что команда, на которую все ставят ставки, - "Бавария". Одно дело - вылетать от "Баварии", а другое - вылетать от "Лиона". Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", - сказала Влада Седан.

"Манчестер Сити": при Гвардиоле - без полуфинала

  • "Манчестер Сити" проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов "Лиону" со счетом 1:3. Позже французская команда уступила "Баварии" в полуфинале - 0:3.
  • Александр Зинченко провел всю игру с "Лионом" в запасе.
  • Под руководством Хосепа Гвардиолы "Ман Сити" не удается пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз "горожане" пробивались в 1/2 финала в сезоне 2015-2016 под руководством Мануэля Пеллегрини.
  • В сезоне 2016-2017 "Ман Сити" покинул ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Монако" (5:3, 1:3). В следующем сезоне в 1/4 финала команда проиграла "Ливерпулю" (0:3, 1:2). В сезоне 2018-2019 также на четвертьфинальной стадии "Сити" выбил из борьбы "Тоттенхэм" (0:1, 4:3).
  • В последний раз команды Гвардиолы выходили в финал ЛЧ еще в 2011 году, когда "Барселона" выиграла турнир.

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Автор: Данил Слесь

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