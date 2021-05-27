Испанский клуб победил "Манчестер Юнайтед" в невероятной серии пенальти.

Испанский "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы 2020-2021.

В финальном матче команда Унаи Эмери обыграла "Манчестер Юнайтед".

После ничьей в основное и дополнительное время (1:1) судьба трофея решилась в невероятной серии пенальти.

Все полевые игроки обеих команд реализовали свои удары, и при счете 10:10 бить пошли вратари. Голкипер "Вильярреала" Херонимо Рульи забил, после чего среагировал на удар Давида Де Хеа.

Фотогалерея матча и церемонии награждения от REUTERS.

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"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": итоги финала

"Вильярреал" впервые в истории выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы. Испанский клуб в первый раз играл в финале.

Для "Вильярреала" это первый крупный трофей в истории (ранее удавалось выиграть только Кубок Интертото в 2003 и 2004 годах).

"МЮ" во второй раз играл в финале Лиги Европы и не смог выиграть второй трофей.

Унаи Эмери в четвертый раз в карьере стал победителем Лиги Европы (трижды побеждал с "Севильей"). Он стал рекордсменом по победам в Кубке УЕФА/ЛЕ среди тренеров, обойдя Джованни Трапаттони.

Уле-Гуннар Сульшер не смог выиграть свой первый трофей у руля "МЮ".

Благодаря победе в финале ЛЕ "Вильярреал" завоевал путевку в Лигу чемпионов. В следующем сезоне в ЛЧ выступят пять испанских клубов.

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Автор: Антон Дударь