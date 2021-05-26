Оба наставника с оптимизмом ждут решающего поединка 26 мая.

Коучи "Вильярреала" и "Манчестер Юнайтед" поделились своими ожиданиями в преддверии финала Лиги Европы, который состоится в польском городе Гданьск 26 мая. Начало - в 22:00.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед.

Слова специалистов приводит сайт УЕФА.

Унаи Эмери, тренер "Вильярреала":

"У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если "Юнайтед" и фаворит, то потому, что у него прекрасные игроки и большая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске. Этот турнир добился большого прогресса. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотят выиграть трофей. "Вильярреал" заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с наилучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с "МЮ".

"Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и одержать победу. Надо постараться навязать свою игру в отдельных фазах, но прежде всего делать акцент на те аспекты, где соперник силен, нивелировав его преимущество".

"Каждый финал отличается от других. У меня были финалы, где мы были фаворитами, но случалось и наоборот. Это все предматчевые расклады. Мы доказали, что у нас крепкая команда. "МЮ" может обыграть любого, но у нас свои козыри. Мы тщательно изучили "Юнайтед". Главное - реализовать все свои моменты".

Оле-Гуннар Сульшер, наставник "МанЮнайтед":

"Я уверен в себе, в каких бы обстоятельствах я бы ни оказался. Спокойный и уверенный, я доверяю игрокам. Они готовы. И это главное. Я увидел, как внутри них что-то растет, как они становятся все более уверенными, прочными, устойчивыми к неудачам. Я уверен, что сейчас команда готова".

"Нужно готовиться к победе. Мы планируем победить, мы надеемся на это. Но я уверен, что в Унаи Эмери и его команды такие же ощущения".

"В финале может случиться все что угодно - можно пропустить гол на первой минуте, может произойти травма, кого-то удалят. Так что мы просто должны быть готовы ко всему. В этом суть финалов, здесь все решается сразу же".

Вильярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем

Поединок команд на стадионе польского Гданьска состоится с болельщиками на трибунах.

"Манчестер Юнайтед" имеет возможность завоевать второй в истории для себя трофей Лиги Европы. В 2017 году "красные дьяволы" в финале обыграли амстердамский "Аякс" со счетом 2:0.

"Вильярреал" впервые в своей истории сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы.

Наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер может выиграть свой первый титул за два с половиной года работы с манкунианцами. А вот для тренера "Вильярреала" Унаи Эмери в целом это уже пятый финал Лиги Европы в карьере. Трижды он выигрывал этот турнир с "Севильей" и еще один раз с "Арсеналом" уступил в финале "Челси".

Между собой в еврокубках "Вильярреал" и "МЮ" встречались четыре раза. Все поединки были на групповом этапе Лиги чемпионов и все непременно завершались нулевой ничьей. Было это в 2005 и 2008 годах.

Матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужит французский рефери Клеман Тюрпен.

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Автор: Артем Будрин