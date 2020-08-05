"Вопрос закрыт": в Заре сделали заявление о будущем главного тренера Скрипника

Действующий тренерский штаб продолжит свою работу.

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов заявил, что главный тренер команды Виктор Скрипник продолжит свою работу.

Читайте такжеДнепр-1 определился с главным тренером на новый сезон

Руководителя цитирует пресс-служба луганчан.

"Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами", - сказал Оганов.

Ранее сообщалось, что Скрипник близок к переходу в "Днепр-1", а его место может занять Александр Бабич, который недавно покинул "Мариуполь".

"Официального письма от "Днепра-1" по переходу Виктора Скрипника не поступало. Все остальное - слухи. Официально скажу, что "Заря" не подписывала никакого контракта с Александром Бабичем и другими тренерами. Это тоже лишь слухи.

В завершение скажу, что у Виктора Скрипника действующий контракт с "Зарей" до июня 2022 года, то есть, еще два года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым", - отметил гендиректор "Зари".

Скрипник привел "Зарю" в бронзе в минувшем сезоне УПЛ. Команда добыла путевку в групповой этап Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" подписала игрока из чемпионата Израиля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram