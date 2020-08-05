Заря подписала футболиста из чемпионата Израиля

Защитник Максим Гречкин родился в Киеве, но всю карьеру выступал за пределами Украины.

Луганская "Заря" подписала защитника "Бейтара" Максима Гречкина.

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Об этом сообщил официальный сайт израильского клуба.

Луганчане арендовали 24-летнего футболиста на один год с правом выкупа.

Гречкин родился в Киеве, но футбольную карьеру до этого момента проводил в Израиле. За "Бейтар" защитник выступал с лета прошлого года, когда перешел из "Маккаби" Тель-Авив. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей и 5 результативных передач.

Также Гречкин провел один матч за молодежную сборную Израиля.

"Заря" в новом сезоне выступит в групповом этапе Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" подписала экс-игрока "Карпат" и бразильского легионера.

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