Заря подписала футболиста из чемпионата Израиля
Луганская "Заря" подписала защитника "Бейтара" Максима Гречкина.
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Об этом сообщил официальный сайт израильского клуба.
Луганчане арендовали 24-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
Гречкин родился в Киеве, но футбольную карьеру до этого момента проводил в Израиле. За "Бейтар" защитник выступал с лета прошлого года, когда перешел из "Маккаби" Тель-Авив. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей и 5 результативных передач.
Также Гречкин провел один матч за молодежную сборную Израиля.
"Заря" в новом сезоне выступит в групповом этапе Лиги Европы.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" подписала экс-игрока "Карпат" и бразильского легионера.
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