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Заря подписала футболиста из чемпионата Израиля

17:34, 05 августа 2020
Футбол
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Гречкин был основным игроком Бейтара / фото beitarfc.co.il

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Об этом сообщил официальный сайт израильского клуба.

Луганчане арендовали 24-летнего футболиста на один год с правом выкупа.

Гречкин родился в Киеве, но футбольную карьеру до этого момента проводил в Израиле. За "Бейтар" защитник выступал с лета прошлого года, когда перешел из "Маккаби" Тель-Авив. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей и 5 результативных передач.

Также Гречкин провел один матч за молодежную сборную Израиля.

"Заря" в новом сезоне выступит в групповом этапе Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" подписала экс-игрока "Карпат" и бразильского легионера.

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