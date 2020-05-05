Еще одна страна-соседка Украины объявила о возобновлении футбольного чемпионата

В Венгрии планируют возобновить сезон 23 мая.

Федерация футбола Венгрии (MLSZ) объявила о возобновлении футбольного сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба MLSZ.

Сезон возобновится 23 мая двумя матчами Кубка Венгрии, а также одним поединком национального чемпионата. 30 мая чемпионат продолжится матчами 26-го тура. Игры будут проходить при пустых трибунах.

Футболистов ждет три этапа тестирования на коронавирус: перед возобновлением тренировок, по ходу тренировочного процесса, а также непосредственно перед играми.

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В то же время сезоны в низших лигах возобновлены не будут.

Напомним, в Венгрии выступает ряд украинских футболистов. Кроме того, "Ференцварош" возглавляет экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров.

В Венгрии зафиксировано 3 051 подтвержденных случаев Covid-19, из них 351 - смертельные.

Как сообщал УНИАН, ранее о возобновлении футбольного сезона также объявили в Польше.