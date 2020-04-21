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В стране-соседке Украины официально объявили дату возобновления футбольного чемпионата

20:14, 21 апреля 2020
Футбол
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Лого Польского футбольного союза / фото: laczynaspilka.pl

Данное решение принял Польский футбольный союз.

Как сообщает официальный сайт организации, ожидается, что турнир удастся завершить после 30 июня. За это время будут сыграны оставшиеся матчи второго круга и плей-офф.

Также сообщается, что перенесенные матчи Кубка Польши будут сыграны 27 мая, после чего состоится жеребьевка полуфинальной стадии.

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Все игры, по словам президента Польского футбольного союза Збигнева Бонека, почти наверняка будут проходить без зрителей.

На момент остановки в чемпионате Польши лидирует "Легия".

По последним данным в Польше зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стал 401 человек.

Напомним, на данный момент в Европе не остановлен только один чемпионат - в футбол продолжают играть в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее клубы итальянской Серии А приняли решение о том, что чемпионат Италии должен быть доигран.

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