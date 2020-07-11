На шаг ближе к титулу: Реал одержал восьмую победу подряд (видео)

В 35-м туре испанской Примеры "Реал" выиграл у "Алавеса".

Мадридский "Реал" в рамках 35-го тура испанской Примеры обыграл "Алавес".

"Реал" открыл счет в матче благодаря удару с пенальти в исполнении Карима Бензема, а после перерыва точным ударом отметился Марко Асенсио.

"Сливочные" одержали восьмую подряд победу после возобновления сезона и не пропускают уже в пяти матчах кряду.

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В борьбе за чемпионство после 35 туров "Реал" опережает "Барселону" на 4 очка. Мадридцы могут выиграть титул уже по итогам следующего тура, если обыграют "Гранаду", а "Барселона" потеряет очки с "Вальядолидом".

"Реал" - "Алавес" - 2:0

Голы: Бензема, 11 (с пенальти), Асенсио, 50

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Милитао, Менди, Модрич (Вальверде, 70), Каземиро (Б. Диас, 90+4), Кроос, Асенсио (Винисиус, 70), Бензема (Азар, 82), Родриго (Иско, 82)

"Алавес": Хименес, Х. Наварро (Агиррегабирия, 23), Лагуардия, Эли, Марин, Берк, Камараса, Фейса (Махмуд, 55), Мендес (Саинс, 69), Перес (Риоха, 56), Хоселу (Родригес, 69)

Видео доступно для просмотра на официальном канале Ла Лиги в YouTube.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси может покинуть "Барселону".

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