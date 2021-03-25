Вице-президент туринского клуба рассказал о планах по сотрудничеству с игроком и тренером.

Звездный нападающий Криштиану Роналду и главный тренер команды Андреа Пирло останутся в "Ювентусе" на следующий сезон.

Об этом заявил вице-президент туринского клуба Павел Недвед, которого цитирует BBC.

"У Роналду контракт до 30 июня 2022 года. Он остается. Для меня Криштиану - неприкасаемый", - сказал Недвед.

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Что касается Пирло, то чешский функционер заявил следующее:

"Пирло является тренером "Ювентуса" и останется им, это 100%. Когда мы начинали проект с Андреа, то понимали, что возникнут трудности. Хотели добиться большего, но не смогли, однако трудности были предсказуемы. Мы сохраняем спокойствие и продолжим двигаться по выбранному пути. У Пирло есть все, чтобы стать отличным тренером".

Напомним, в этом сезоне под руководством Пирло "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Порту", а в Серии А идет третьим, отставая от лидирующего "Интера" уже на 10 очков.

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Автор: Антон Дударь