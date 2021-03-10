Туринский суперклуб покинул турнир уже на стадии 1/8 финала, пропустив ключевой гол в большинстве.

Туринский "Ювентус" прекратил борьбу в Лиге чемпионов 2020-2021. Команда Андреа Пирло на стадии 1/8 финала уступила "Порту" из-за правила выездных мячей.

В первой встрече туринцы проиграли со счетом 1:2. И в первые 20 минут домашнего матча ситуация для них только ухудшилась. Сперва команды обменялись моментами - "Порту" спас вратарь, а "Ювентус" - перекладина. На 19-й минуте счет все же был открыт - гости заработали пенальти, который уверенно реализовал Сержиу Оливейра.

"Юве" удалось отыграться только после перерыва - Криштиану Роналду отпасовал на Федерико Кьезу, который направил мяч в дальнюю "девятку".

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Сразу после этого гости остались в меньшинстве - Мехди Тареми получил две желтые карточки за две минуты, причем вторую - за вынос мяча после свистка.

Следом Кьеза головой пробросил мяч мимо вратаря, но тянулся к мячу в падении и пробил в штангу. Но дубль итальянец все же оформил на 63-й минуте - он забил головой после навеса с фланга.

В компенсированное время после удара Хуана Куадрадо "Порту" спасла перекладина, и игра перешла в овертайм.

Во втором экстра-тайме "Порту" в меньшинстве забил решающий мяч - Сержиу Оливейра пробил со штрафного под стенкой, а Войцех Щенсны не выручил. "Ювентус" тут же отыграл один мяч усилиями Адриена Рабьо, но забить еще раз хозяевам не удалось.

"Ювентус" - "Порту" - 3:2 (первый матч - 1:2)

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабьо, 116 - Сержиу Оливейра, 18 (с пенальти), 115

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо, Демирал, Бонуччи (Де Лигт, 75), Алекс Сандро, Артур (Кулусевски, 102), Рабьо, Рэмзи (Маккенни, 75), Кьеза (Бернардески, 102), Мората, Роналду

"Порту": Марчесин, Зайду (Луиш Диас, 71), Пепе, Мбемба, Манафа, Урибе (Груйич, 90), Сержиу Оливейра (Н'Диайе, 118), Корона (Лейте, 118), Отавио (Сарр, 61), Тареми, Марега (Мартинес, 106)

Предупреждения: Отавио, Тареми, Сержиу Оливейра, Мбемба - Кьеза, Куадрадо, Бернардески

Удаление: Тареми, 54

"Ювентус" - "Порту": итоги матча

"Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала два раза подряд впервые в истории.

После трансфера Криштиану Роналду "Ювентус" ни разу за три года не смог добраться до полуфинала ЛЧ.

Криштиану Роналду не сумел забить в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005 года.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Хуан Куадрадо.

Своего соперника по четвертьфиналу "Порту" узнает 21 марта, когда состоится жеребьевка.

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Автор: Антон Дударь