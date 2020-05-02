В клубе немецкой Бундеслиги выявили три случая заражения коронавирусом
В немецком "Кельне" выявлено три случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщил официальный сайт клуба Бундеслиги.
Все футболисты, тренеры и сотрудники клуба прошли тесты на наличие инфекции. При этом не уточняется, у кого именно выявлен коронавирус.
У зараженных отсутствуют симптомы. Ближайшие две недели они проведут на карантине у себя дома.
Читайте также"У спортсменов мало шансов умереть": президент Бразилии выступил за возобновление футбольного сезона
В то же время "Кельн" продолжит тренировки в соответствии с планом и соблюдая необходимые меры предосторожности.
Напомним, возобновление немецкой Бундеслиги планировалось на 9 мая, однако затем было перенесено ориентировочно на 15 мая. Решение по этому вопросу будет принимать правительство Германии.
Как сообщал УНИАН, ранее Бундеслига рассказала о том, как планирует возобновлять сезон.