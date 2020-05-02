В клубе немецкой Бундеслиги выявили три случая заражения коронавирусом

Возобновление чемпионата Германии может оказаться под вопросом.

В немецком "Кельне" выявлено три случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт клуба Бундеслиги.

Все футболисты, тренеры и сотрудники клуба прошли тесты на наличие инфекции. При этом не уточняется, у кого именно выявлен коронавирус.

У зараженных отсутствуют симптомы. Ближайшие две недели они проведут на карантине у себя дома.

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В то же время "Кельн" продолжит тренировки в соответствии с планом и соблюдая необходимые меры предосторожности.

Напомним, возобновление немецкой Бундеслиги планировалось на 9 мая, однако затем было перенесено ориентировочно на 15 мая. Решение по этому вопросу будет принимать правительство Германии.

Как сообщал УНИАН, ранее Бундеслига рассказала о том, как планирует возобновлять сезон.