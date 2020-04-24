В Германии заявили о готовности возобновить футбольный сезон: названы условия
Немецкая Бундеслига выступила с официальным заявлением о готовности возобновить сезон после карантина.
Как сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги, руководство немецкого футбола готово возобновить матчи в первом и втором дивизионах уже в мае.
Игры будут проходить без болельщиков. На матчах первого дивизиона сможет присутствовать максимум 213 человек (из них 115 - на трибунах), включая футболистов, на поединках второго дивизиона - до 188 человек.
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Клубам необходимо максимально сократить количество сотрудников и журналистов, которые имеют право находиться на арене во время матчей.
Для возобновления чемпионата разработаны правила гигиены: тестирование на коронавирус, регулярная проверка общего состояния здоровья футболистов и другие. Уже были достигнуты договоренности с пятью лабораторными группами.
При этом отмечается, что окончательное решение о возвращении футбола предстоит принять государственным органам.
На данный момент сезон в чемпионате Германии приостановлен до 30 апреля. Однако команды уже вернулись к тренировкам.
Ранее УНИАН сообщал о том, что в Нидерландах футбольный сезон возобновлен не будет.