В Германии заявили о готовности возобновить футбольный сезон: названы условия

Немецкая Бундеслига может вернуться первой из ведущих европейских чемпионатов.

Немецкая Бундеслига выступила с официальным заявлением о готовности возобновить сезон после карантина.

Как сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги, руководство немецкого футбола готово возобновить матчи в первом и втором дивизионах уже в мае.

Игры будут проходить без болельщиков. На матчах первого дивизиона сможет присутствовать максимум 213 человек (из них 115 - на трибунах), включая футболистов, на поединках второго дивизиона - до 188 человек.

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Клубам необходимо максимально сократить количество сотрудников и журналистов, которые имеют право находиться на арене во время матчей.

Для возобновления чемпионата разработаны правила гигиены: тестирование на коронавирус, регулярная проверка общего состояния здоровья футболистов и другие. Уже были достигнуты договоренности с пятью лабораторными группами.

При этом отмечается, что окончательное решение о возвращении футбола предстоит принять государственным органам.

На данный момент сезон в чемпионате Германии приостановлен до 30 апреля. Однако команды уже вернулись к тренировкам.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в Нидерландах футбольный сезон возобновлен не будет.