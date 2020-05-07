В первый день - шесть матчей: утверждена дата возобновления футбольного чемпионата Германии

Один из европейских топ-чемпионатов возвращается после карантина.

Немецкая Бундеслига возобновит сезон уже 16 мая.

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Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление руководства Немецкого футбольного союза.

Было принято решение отказаться от проведения игр в пятницу, 15 мая, а вот на следующий день состоятся сразу шесть матчей 26-го тура: "Боруссия" Дортмунд - "Шальке", "Хоффенхайм" - "Герта", "РБ Лейпциг" - "Фрайбург", "Аугсбург" - "Вольфсбург", "Фортуна" - "Падерборн" и "Айнтрахт" - "Боруссия" Менхенгладбах.

Все игры будут проходить при пустых трибунах. Ожидается, что текущий сезон будет завершен до конца июня, однако подробный календарь пока не опубликован.

Чемпионат Германии по футболу был прерван из-за пандемии COVID-19 еще в марте. В турнирной таблице лидером является "Бавария", которая на четыре очка опережает дортмундскую "Боруссию" после 25 туров.

УНИАН ранее сообщал о том, что стала известна возможная дата возобновления Лиги чемпионов.